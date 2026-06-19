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11:50, 19 июня 2026Силовые структуры

Совративший юную пациентку российский врач оказался сыном главного ортопеда РСФСР

Арестованный за совращение юной пациентки врач оказался сыном главного ортопеда РСФСР
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Арестованный в Санкт-Петербурге за совращение юной пациентки 50-летний врач оказался сыном главного ортопеда РСФСР. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, фигурант — сын советского и российского детского хирурга и доктора медицинских наук Владимира Андрианова. Он основал первую и единственную в России кафедру детской травматологии и ортопедии ЛенГИДУВа и заведовал ею. Его биография включена в книгу «50 выдающихся ученых последней четверти XX века».

Как сообщает Baza, преступление произошло в частной клинике «Академия развития ребенка». Там фигурант провожал несовершеннолетнюю девочку к себе в кабинет, где под видом приема совершал развратные действия сексуального характера.

Ранее сообщалось, что это продолжалось в период с декабря 2023 года по август 2024 года.

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