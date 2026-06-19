Совративший юную пациентку российский врач оказался сыном главного ортопеда РСФСР

Арестованный за совращение юной пациентки врач оказался сыном главного ортопеда РСФСР

Арестованный в Санкт-Петербурге за совращение юной пациентки 50-летний врач оказался сыном главного ортопеда РСФСР. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, фигурант — сын советского и российского детского хирурга и доктора медицинских наук Владимира Андрианова. Он основал первую и единственную в России кафедру детской травматологии и ортопедии ЛенГИДУВа и заведовал ею. Его биография включена в книгу «50 выдающихся ученых последней четверти XX века».

Как сообщает Baza, преступление произошло в частной клинике «Академия развития ребенка». Там фигурант провожал несовершеннолетнюю девочку к себе в кабинет, где под видом приема совершал развратные действия сексуального характера.

Ранее сообщалось, что это продолжалось в период с декабря 2023 года по август 2024 года.