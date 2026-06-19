Российского врача задержали за совращение юной пациентки

«78.ru»: В Петербурге врача арестовали за совращение юной пациентки

В Санкт-Петербурге 49-летний врач обвиняется в совращении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает «78.ru».

По предварительным данным, задержанный неоднократно приставал к юной пациентке в кабинете частной клиники на улице Победы. Все это происходило в период с декабря 2023 года по август 2024-го. Возбуждено уголовное дело по статье 135 («Совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней») УК РФ.

Сейчас суд отправил мужчину под стражу. По месту его жительства проведены обыски. Других возможных потерпевших от его рук ищут.

Ранее в ХМАО осудили мужчину, несколько лет развращавшего малолетнюю падчерицу.