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08:41, 19 июня 2026Силовые структуры

Российского врача задержали за совращение юной пациентки

«78.ru»: В Петербурге врача арестовали за совращение юной пациентки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 49-летний врач обвиняется в совращении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает «78.ru».

По предварительным данным, задержанный неоднократно приставал к юной пациентке в кабинете частной клиники на улице Победы. Все это происходило в период с декабря 2023 года по август 2024-го. Возбуждено уголовное дело по статье 135 («Совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней») УК РФ.

Сейчас суд отправил мужчину под стражу. По месту его жительства проведены обыски. Других возможных потерпевших от его рук ищут.

Ранее в ХМАО осудили мужчину, несколько лет развращавшего малолетнюю падчерицу.

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