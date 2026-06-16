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15:12, 16 июня 2026Силовые структуры

Россиянин несколько лет развращал малолетнюю падчерицу

В ХМАО осудили мужчину, несколько лет развращавшего малолетнюю падчерицу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В ХМАО осудили мужчину, несколько лет развращавшего малолетнюю падчерицу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Как установил суд, местный житель более четырех лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы, которая не достигла 14-летнего возраста.

Суд признал его виновным в совершенном преступлении и приговорил к 15 годам и восьми месяцам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на полтора года.

Ранее сообщалось, что решивший изнасиловать россиянку в автобусе мужчина пойдет под суд.

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