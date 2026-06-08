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18:47, 8 июня 2026Силовые структуры

Решивший изнасиловать россиянку в автобусе мужчина пойдет под суд

В Москве домогавшийся девушки в автобусе мужчина пойдет под суд
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве решивший изнасиловать девушку 2005 года рождения в автобусе мужчина пойдет под суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Фигурант — 1985 года рождения. Он обвиняется по части 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Мужчина заключен под стражу. Все материалы переданы в суд.

По данным следствия, 28 декабря 2025 года в салоне автобуса на Останкинской улице обвиняемый совершил в отношении потерпевшей иные насильственные действия сексуального характера.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали мужчину за изнасилование девушки в лифте.

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