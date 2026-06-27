Израиль нанес удар по Ливану на следующий день после заключения сделки

Израиль нанес удар на юге Ливана на следующий день после того, как две страны заключили мирную сделку при посредничестве США. Об этом сообщает Reuters.
«Израильские военные сообщили, что нанесли удар с помощью беспилотника, поскольку в непосредственной близости от цели не было их солдат. Они заявили, что целью был человек, представлявший угрозу для их сил», — говорится в публикации.
Отмечается, что удар был нанесен по населенному пункту Набатие аль-Фавка.
26 июня стало известно, что Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение, согласно которому Армия обороны Израиля должна начать вывод войск с территории республики. Стороны подписали документ в Вашингтоне, где присутствовал госсекретарь США Марко Рубио.