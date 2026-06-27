Фицо высказался о военной помощи Словакии Украине

Фицо: У Словакии нет причин участвовать в военной помощи Украине

У Словакии нет никаких причин участвовать в военной помощи Украине, поскольку это лишь продлевает конфликт. Об этом в эфире радио «Субботние диалоги» заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

«Мы не участвовали в военном кредите для Украины в рамках Европейского союза, я буду вести переговоры, чтобы у словацкой делегации не было мандата для одобрения присоединения Словакии к новой военной помощи для Украины», — заявил политик.

Он отметил, что делегацию республики на саммите НАТО в Анкаре возглавит президент Словакии Петер Пеллегрини.

Ранее Фицо выразил сожаление, что на конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске больше говорилось о военной поддержке Киева, а не о мирном урегулировании конфликта. По словам словацкого премьера, в случае дальнейшего наращивания поставок оружия Киеву конфликт может продлиться «еще очень и очень долго».