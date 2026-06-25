Фицо сожалеет, что на конференции по Украине больше говорилось о военной поддержке Киева

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сожаление, что на конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске больше говорилось о военной поддержке Киева, а не о мирном урегулировании конфликта. Заявление политика опубликовано в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мне очень жаль, что достаточно много премьер-министров и стран в Евросоюзе поддерживают войну. (...) И сегодняшняя конференция подтвердила мое мнение о том, что тут нет никакого исключительного интереса к завершению войны», — сказал Фицо.

По словам словацкого премьера, в случае дальнейшего наращивания поставок оружия Киеву конфликт может продлиться «еще очень и очень долго». При этом он подчеркнул, что Словакия выступает за начало мирных переговоров и «не поддерживает это военное сумасшествие».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал неадекватной и шизофренической позицию Европы по Украине. Он указал на то, что европейские лидеры ставят Москве ультиматумы и требуют места за столом переговоров, но при этом отказываются быть посредниками, поскольку поддерживают Киев.