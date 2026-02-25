Один предмет прожег пассажирское кресло на борту российского самолета

На борту «Уральских авиалиний» загорелся пауэрбанк

Один предмет прожег пассажирское кресло на борту самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел 22 февраля на рейсе из Екатеринбурга в Стамбул, Турция, примерно через 20 минут после взлета. Уточняется, что загорелся пауэрбанк. Портативное зарядное устройство лежало на соседнем кресле рядом с владельцем. Он поставил телефон на зарядку, а после хлопка в панике схватил его, получив ожог большого пальца правой руки. Прожженными остались обивка сиденья и ремень.

Сообщается, что бортпроводники потушили возгорание с помощью огнетушителя, положили предмет в металлическую емкость с водой и принесли пострадавшему пассажиру холодную салфетку. Известно, что, несмотря на инцидент, самолет благополучно сел в Стамбуле. Мужчина отказался от госпитализации и не выразил претензий к экипажу. Росавиация, в свою очередь, начала расследование обстоятельств случившегося.

12 января на борту самолета с пассажирами, летевшего из Китая в Южную Корею, произошло возгорание пауэрбанка. Надышавшихся дымом пострадавших доставили после рейса в больницу.