14:35, 25 февраля 2026Путешествия

Один предмет прожег пассажирское кресло на борту российского самолета

На борту «Уральских авиалиний» загорелся пауэрбанк
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Darya Komarova / Shutterstock / Fotodom

Один предмет прожег пассажирское кресло на борту самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел 22 февраля на рейсе из Екатеринбурга в Стамбул, Турция, примерно через 20 минут после взлета. Уточняется, что загорелся пауэрбанк. Портативное зарядное устройство лежало на соседнем кресле рядом с владельцем. Он поставил телефон на зарядку, а после хлопка в панике схватил его, получив ожог большого пальца правой руки. Прожженными остались обивка сиденья и ремень.

Сообщается, что бортпроводники потушили возгорание с помощью огнетушителя, положили предмет в металлическую емкость с водой и принесли пострадавшему пассажиру холодную салфетку. Известно, что, несмотря на инцидент, самолет благополучно сел в Стамбуле. Мужчина отказался от госпитализации и не выразил претензий к экипажу. Росавиация, в свою очередь, начала расследование обстоятельств случившегося.

12 января на борту самолета с пассажирами, летевшего из Китая в Южную Корею, произошло возгорание пауэрбанка. Надышавшихся дымом пострадавших доставили после рейса в больницу.

