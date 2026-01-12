На борту летевшего в Южную Корею самолета с пассажирами произошло возгорание

На борту самолета с пассажирами, летевшего из Китая в Южную Корею, произошло возгорание пауэрбанка. Об этом сообщает The Aviation Herald.
Уточняется, что портативный блок одного из путешественников вспыхнул в самолете авиакомпании Tway Air по пути из Саньи в Чхонджу 10 января. На борту было 32 пассажира и 6 членов экипажа. Бортпроводники погрузили в воду пауэрбанк. Надышавшихся дымом пострадавших доставили в больницу после рейса.
Проводится расследование инцидента.
Ранее пауэрбанк загорелся на борту самолета авиакомпании Air China, летевшего из Ханчжоу (Китай) в Сеул (Южная Корея). Пожар в салоне попал на видео одного из очевидцев.