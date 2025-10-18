Пауэрбанк загорелся в ручной клади пассажира самолета и попал на видео

Пауэрбанк загорелся на борту летевшего из Ханчжоу в Сеул самолета Air China

Пауэрбанк загорелся на борту самолета авиакомпании Air China, летевшего из Ханчжоу (Китай) в Сеул (Южная Корея). Пожар попал на видео, которое публикует аккаунт @shanghaidaily в соцсети X.

Уточняется, что из-за возгорания устройства, которое лежало в ручной клади одного из путешественников, пилотам пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту Шанхая Пудун. Никто из пассажиров рейса не пострадал.

Издание South China Morning Post со ссылкой на заявление авиакомпании пишет, что пожар оперативно потушили бортпроводники.

В июне аналогичная ситуация произошла на борту самолета другой китайской авиакомпании — China Southern Airlines. Зарядное устройство взорвалось и задымилось на багажной полке, что вызвало панику среди пассажиров.