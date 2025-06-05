Паника в салоне самолета после взрыва на борту попала на видео

Пауэрбанк взорвался в салоне самолета China Southern Airlines во время рейса

Пауэрбанк загорелся в салоне самолета China Southern Airlines во время полета. Паника в салоне после взрыва попала на видео, которое публикует Daily Mail.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Ханчжоу в Шэньчжэнь, Китай, 31 мая. Зарядное устройство взорвалось и задымилось на багажной полке, пожар устранили огнетушителем.

Пилотам пришлось вернуться в аэропорт, борт благополучно приземлился там через 15 минут после взлета. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее похожая ситуация произошла в самолете авиакомпании «Якутия». Портативный аккумулятор одного из пассажиров взорвался, женщина попыталась потушить пожар ногой и получила ожоги.