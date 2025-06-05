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20:02, 5 июня 2025Путешествия

Паника в салоне самолета после взрыва на борту попала на видео

Пауэрбанк взорвался в салоне самолета China Southern Airlines во время рейса
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)
СюжетПожары в Якутии

Пауэрбанк загорелся в салоне самолета China Southern Airlines во время полета. Паника в салоне после взрыва попала на видео, которое публикует Daily Mail.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Ханчжоу в Шэньчжэнь, Китай, 31 мая. Зарядное устройство взорвалось и задымилось на багажной полке, пожар устранили огнетушителем.

Пилотам пришлось вернуться в аэропорт, борт благополучно приземлился там через 15 минут после взлета. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее похожая ситуация произошла в самолете авиакомпании «Якутия». Портативный аккумулятор одного из пассажиров взорвался, женщина попыталась потушить пожар ногой и получила ожоги.

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