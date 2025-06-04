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16:09, 4 июня 2025Путешествия

Первые секунды после взрыва в российском самолете попали на видео

Shot опубликовал видео после взрыва пауэрбанка на рейсе в Якутск
Мария Борисова
Мария Борисова

Первые секунды после взрыва пауэрбанка на рейсе авиакомпании «Якутия» попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что на борту самолета возник пожар и задымление. В салоне началась паника, бортпроводники пытались успокоить пассажиров.

Уточняется, что в результате происшествия пострадала 21-летняя женщина, летевшая с маленьким ребенком, которая пыталась потушить огонь ногой и получила ожоги.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Петербурга в Якутск 4 июня. Пауэрбанк начал дымиться и плавиться, повредив ковровое покрытие в салоне. Несмотря на это борт благополучно приземлился в аэропорту назначения.

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