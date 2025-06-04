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05:00, 4 июня 2025Путешествия

В летевшем в Якутск самолете взорвался пауэрбанк

Shot: Пауэрбанк взорвался в самолете, летевшем из Петербурга в Якутск
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

У одного из пассажиров самолета, следовавшего из Петербурга в Якутск, взорвался пауэрбанк. В результате на борту воздушного судна возникло возгорание и сильное задымление, сообщает Telegram-канал Shot.

«Предварительно, у пауэрбанка одного из пассажиров произошло короткое замыкание, он начал дымиться и плавиться, повредил ковровое покрытие на полу», — говорится в сообщении. Уточняется, что возгорание удалось быстро потушить — с этой задачей справились экипаж и одна из пассажирок.

В итоге самолет завершил полет в штатном режиме, приземлившись в аэропорту Якутска. Женщина, которая помогала тушить возгорание, получила легкие ожоги. Медики оказали ей помощь. Транспортная полиция начала проверку.

Ранее сообщалось, что россиянка пыталась поджечь самолет зажигалкой. Суд постановил взыскать с нее 378 тысяч рублей в пользу авиакомпании.

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