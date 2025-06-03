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17:36, 3 июня 2025Путешествия

Пытавшаяся поджечь самолет зажигалкой россиянка заплатит авиакомпании сотни тысяч рублей

Суд удовлетворил иск «Победы» к пытавшейся поджечь самолет дебоширке
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Have a nice day Photo / Shutterstock / Fotodom

Россиянка, пытавшаяся поджечь самолет авиакомпании «Победа» зажигалкой, заплатит перевозчику сотни тысяч рублей штрафа за свой дебош. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Уточняется, что Выборгский районный суд удовлетворил иск компании к Земфире Глазыриной о возмещении вреда. Перевозчик запросил взыскать с дебоширки 378 тысяч рублей.

Сам инцидент произошел в январе 2024 года на рейсе Сочи — Санкт-Петербург. Глазырина вела себя деструктивно в течение всего полета: она курила на борту электронную сигарету, грубила попутчикам, не реагировала на просьбы успокоиться, оскорбляла членов экипажа и даже угрожала окружающим расправой. Затем она встала с места, достала зажигалку и заявила, что подожжет борт. Стюардесса отняла у нее огнеопасное средство, но пассажирка не собиралась останавливаться.

Глазырина попыталась открыть дверь самолета и начала вырываться, когда ее остановили. Она требовала выпустить ее с круизного лайнера. Члены экипажа приняли решение связать ей руки стяжками, однако дебоширка вырвалась и ударила сидевшего впереди человека.

Из-за происходившего на борту капитан воздушного судна принял решение посадить самолет в Саратове. Там Глазырину передали полиции.

Ранее пассажир авиакомпании Utair закатил истерику в самолете из-за шума двигателя. Успокоить дебошира удалось только полицейским, которые ждали борт в аэропорту Сургута.

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