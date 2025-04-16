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15:12, 16 апреля 2025Путешествия

Россиянин закатил истерику в самолете из-за шума двигателя и улыбки бортпроводника

«Авиаторщина»: Пассажир Utair закатил истерику в самолете из-за шума двигателя
Алина Черненко

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Пассажир российской авиакомпании Utair закатил истерику в самолете из-за шума двигателя и улыбки бортпроводника. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что нештатная ситуация произошла на борту лайнера, летевшего из Тюмени в Сургут. 43-летнему Анатолию досталось место у иллюминатора, и вскоре после взлета он начал жаловаться на шум двигателя. Более того, мужчина эмоционально размахивал руками, пугая попутчиков.

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Недовольного россиянина пересадили на другое место, но оно оказалось ближе к турбине, что еще больше разгневало путешественника. Следующим поводом для раздражения стала улыбка, которую не смог сдержать бортпроводник из-за комичности ситуации.

Затем Анатолий начал провоцировать всех, кто просил его вести себя потише, и игнорировал предупреждения экипажа. Успокоить дебошира смогли полицейские, ожидавшие борт в аэропорту Сургута. При этом они не смогли найти признаков состава административного правонарушения в действиях пассажира.

Ранее другого россиянина, устроившего дебош в Пулково, приговорили к трем годам тюрьмы. Мужчина приехал в воздушную гавань в состоянии наркотического опьянения, ударил сотрудницу аэропорта и вырвал у нее клок волос.

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