Россиянин под наркотиками ударил сотрудницу аэропорта и вырвал у нее клок волос

Суд приговорил устроившего дебош в Пулково россиянина к трем годам тюрьмы

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил россиянина, устроившего дебош в аэропорту Пулково, к трем годам тюрьмы. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

В источнике говорится, что инцидент произошел в марте 2024 года. Станислав Григорьев приехал в воздушную гавань в состоянии наркотического опьянения. Там он миновал зоны первичного досмотра и проверки документов и направился в кабину паспортного контроля международных рейсов. Контролер КПП неоднократно требовала от россиянина прекратить беспредел, но он проигнорировал ее предупреждения.

После этого мужчина побежал сначала к магазину duty free, а затем в сторону выходов на посадку. Все это время он громко кричал, грубо нарушая общественный порядок. Оказавшись в середине зала ожидания, дебошир увидел контролера К., ударил ее по лицу и устремился к самолету Fly Dubai. Вскоре сотрудница аэропорта К. догнала Григорьева и обхватила рукой его шею. В ответ нарушитель вырвал из ее головы клок волос, затем его задержали.

В суде россиянин признался, что приехал в Северную столицу из Нижнего Тагила на заработки, какое-то время был трудоустроен, а потом его уволили. В ночь перед дебошем в аэропорту он употреблял марихуану. По прибытии в воздушную гавань мужчина выкинул свой паспорт и два мобильных телефона, а затем побежал к самолетам, так как хотел улететь в США. В процессе забега он якобы видел знаки, которые помогали ему ориентироваться.

Кроме того, Григорьев заверил, что у него не было намерений причинить кому-то из сотрудников аэропорта телесные повреждения. По его словам, он мог лишь задеть кого-то из них в процессе задержания, однако достоверно этого не помнит.

В июне 2024 года россиянин расстроился из-за отсутствия билетов на самолет и устроил дебош в аэропорту Толмачево. Инцидент попал на видео.