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14:01, 24 июня 2024Путешествия

Расстроенный отсутствием билетов на рейс россиянин устроил дебош в аэропорту

Россиянин устроил дебош в аэропорту Толмачево из-за отсутствия билетов на рейс

Россиянин устроил дебош в аэропорту Толмачево и обматерил его сотрудников из-за отсутствия билетов на самолет. Инцидент попал на видео, оно опубликовано на странице Управления на транспорте МВД России по СФО в соцсети «ВКонтакте».

У 42-летнего жителя Московской области возник конфликт с представителем неназванной авиакомпании из-за того, что на рейс, которым он планировал лететь, не нашлось билетов. Расстроенный пассажир начал вести себя неадекватно и проявлять агрессию.

Как пишет источник, к стойкам регистрации пришлось вызвать полицию. Стражи правопорядка задержали дебошира и доставили в дежурную часть. Его обвинили в мелком хулиганстве и привлекли к административной ответственности.

В феврале выпивший в ожидании рейса россиянин избил полицейского в московском аэропорту Внуково. Мужчина попытался сбежать от медосвидетельствования и вывихнул правоохранителю плечо.

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      Марина Черняк
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