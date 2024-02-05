Выпивший в ожидании рейса россиянин избил полицейского в аэропорту

Shot: россиянин вывихнул плечо задержавшему его в аэропорту Внуково полицейскому

Задержанный в московском аэропорту Внуково россиянин попытался сбежать от медосвидетельствования и вывихнул плечо полицейскому. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что в ночь на 5 февраля 46-летний Александр Р. из Калужской области в ожидании рейса выпил алкоголь, подошел к стойке регистрации и закурил. Когда сотрудники аэропорта попросили его потушить сигарету, он обматерил их. На место вызвали полицейских, с которыми пассажир тоже вел себя агрессивно. На дебошира надели наручники и отвели его в отдел.

По данным издания, нарушитель порядка сначала согласился пройти медосвидетельствование, но как только с него сняли наручники, он начал рвать протоколы, а потом напал на сержанта, повалил его на пол и попытался избить. В итоге Александр Р. снова оказался в наручниках, а полицейского госпитализировали с вывихом плеча.

Как пишет источник, на россиянина составили два протокола об административном правонарушении, уголовное дело о нападении на сотрудника полиции пока не возбудили.

Ранее другой россиянин за один день устроил дебош сразу в двух аэропортах — Ульяновска и Самары. Он без причины включил кнопку противопожарной безопасности и обматерил полицейских, пытавшихся его остановить.

