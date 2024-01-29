Россиянин за один день устроил дебош сразу в двух аэропортах

Россиянин за один день устроил дебош в аэропортах Ульяновска и Самары

Россиянин за один день устроил дебош сразу в двух аэропортах — Ульяновска и Самары. Об этом сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Как пишет источник, 27 января 36-летний ульяновец, который собирался лететь в Москву, без причины включил кнопку противопожарной безопасности в аэропорту родного города. Кроме того, мужчина нарушил общественный порядок и обматерил полицейских, пытавшихся его остановить.

В этот же день он доехал на машине до Самары и устроил еще один дебош в местном аэропорту. Уточняется, что он нецензурно выражался в отношении других пассажиров и сотрудников полиции. В конце концов нарушителя порядка задержали. Теперь его действия проверят следователи СК.

Ранее двух россиян, затеявших драку на борту самолета, оштрафовали на общую сумму более чем в полмиллиона рублей. На рейсе из Иркутска в Москву один из пассажиров вступил в словесную перепалку с попутчиком, которая переросла в потасовку.

