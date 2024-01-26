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15:05, 26 января 2024Путешествия

Двух россиян оштрафовали более чем на полмиллиона рублей за дебош в самолете

Затеявших в самолете драку россиян оштрафовали на 300 и 250 тысяч рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Двух россиян, затеявших драку на борту самолета, оштрафовали на общую сумму более чем в полмиллиона рублей. Об этом сообщается на странице Сыктывкарского городского суда в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что инцидент произошел в октябре 2023 года на рейсе из Иркутска в Москву. Пассажир Михневич С.Э. вступил в словесную перепалку с попутчиком, которая переросла в драку. Вскоре к ней присоединился и другой путешественник — Казаков Е.С., который был знаком с зачинщиком потасовки. Узнав о дебоше на борту, пилоты приняли решение экстренно посадить самолет в Сыктывкаре.

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Суд признал Михневича С.Э. и Казакова Е.С. виновными в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Им назначили наказание в виде штрафа в размере 300 и 250 тысяч рублей.

Ранее 63-летняя российская пенсионерка лишилась отпуска на Шри-Ланке из-за того, что устроила пьяный дебош в самолете. Женщина ругалась матом, беспокоила других пассажиров и игнорировала замечания членов экипажа.

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      Марина Черняк
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