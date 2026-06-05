Силуанов отказался копить в рублях

Министр финансов России Антон Силуанов оценил идею копить Фонд национального благосостояния (ФНБ) в рублях. Его заявление, сделанное на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), процитировало РИА Новости.
По словам министра, накопление в долларах, которое имело место прежде, или как в настоящее время — в юанях, позволяет сглаживать колебания валютных курсов.
«В рублях нет смысла копить», — убежден Силуанов.
До этого владелец «Северстали» Алексей Мордашов призвал изменить подход к пополнению ФНБ. По его словам, этот фонд надо накапливать в российской валюте.
Сам Силуанов надеется, что по итогам текущего года Фонд национального благосостояния будет пополнен. Однако все будет зависеть от конъюнктуры мировых рынков.