Путин порассуждал о своем возрасте

Путин: В моем возрасте есть и многие другие политические деятели

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) порассуждал о своем возрасте. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые — постарше меня», — пояснил глава государства, отвечая на вопрос об открытом письме Владимира Зеленского.

Он также подчеркнул, что главное не возраст, а дееспособность и работоспособность.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией. Он призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта, а также затронул несколько тем, в частности возраст российского президента.