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18:18, 5 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Путин высказался о надежных гарантах мира

Путин: Надежные гаранты всегда не помешают
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Надежные гаранты мира всегда не помешают. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Наверное, надежные гаранты всегда не помешают, но почему отказывается в таком качестве американской администрации, президенту [США] Дональду Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать, а вот видеть в качестве гарантов почему-то не хотят», — отметил он.

Так президент России прокомментировал содержание письма украинского лидера Владимира Зеленского, в котором он отметил, что гарантами мира могли бы стать страны Европы.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Москвой. В тексте призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.

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