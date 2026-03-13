22:02, 13 марта 2026Мир

США пообещали миллионы долларов за информацию о лидерах Ирана

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: KL / HB / CLH / Reuters

США назначили награду до 10 миллионов долларов за информацию о лидерах Ирана, включая аятоллу Моджтабу Хаменеи. Об этом говорится на сайте программы Госдепа США Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие»).

В американском ведомстве отметили, что данные лица командуют и руководят различными подразделениями Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), «которые планируют, организуют и осуществляют террористические акты по всему миру». В Госдепе добавили, что предоставленные сведения могут дать право на денежное вознаграждение и переселение.

Ранее шиитская вооруженная группировка «Исламское сопротивление Ирака» назначила награду в миллионы рублей за данные о военных США. Как уточнили в иранских СМИ, награда за точную информацию о местонахождении американских войск составит около 150 миллионов иракских динаров, что соответствует сумме в размере около девяти миллионов рублей.

