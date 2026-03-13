Информацию о военных США в стране Ближнего Востока оценили в миллионы рублей

20:36, 13 марта 2026Мир

Иракская группировка назначила награду в миллионы рублей за данные о военных США
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Morteza Nikoubazl / NurPhoto via Getty Images

Шиитская вооруженная группировка «Исламское сопротивление Ирака» назначила награду в миллионы рублей за данные о военных США. Об этом сообщает агентство Fars.

«"Исламское сопротивление Ирака" (...) призвало граждан страны раскрыть местонахождение американских войск в обмен на вознаграждение», — утверждается в публикации.

По данным агентства, награда за точную информацию составит около 50 миллионов иракских динаров, что соответствует сумме в размере около трех миллионов рублей.

Ранее вооруженные формирования из «Исламского сопротивления Ирака» заявили об атаке на американский самолет-заправщик KC-135.

