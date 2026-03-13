Реклама

05:58, 13 марта 2026

Вооруженные формирования Ирака заявили об атаке на еще один американский самолет

«Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке на самолет США KC-135

Фото: Senior Airman Zachary Willis / Globallookpress.com

Вооруженные формирования из «Исламского сопротивления Ирака» в Telegram-канале заявили об атаке на еще один американский самолет-заправщик KC-135.

Отмечается, что экипаж смог спастись и увел воздушное судно на аэродром. Уточняется, что инцидент произошел в западной части Ирака.

Ранее стало известно, что США потеряли самолет-заправщик KC-135 во время операции против Ирана «Эпическая ярость», об этом сообщило американское Центральное командование (CENTCOM).

Второй борт был поврежден, но приземлился в Израиле. Подробности происшествия раскрыла журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс.

Иранская гостелерадиокомпания IRIB заявила, что самолет был поражен ракетой над территорией Западного Ирака.

