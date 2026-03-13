США потеряли самолет-заправщик во время операции против Ирана

CENTCOM: США потеряли самолет-заправщик KC-135 на Ближнем Востоке

США потеряли самолет-заправщик KC-135 во время операции против Ирана «Эпическая ярость», об этом сообщило американское Центральное командование (CENTCOM) в соцсети X.

В инциденте участвовали два самолета. Один из них потерпел крушение на западе Ирака, а второй благополучно приземлился, отметили в командовании.

Ситуация с заправщиком во время боевых действий на Ближнем Востоке произошла не в результате вражеского огня или огня по своим, подчеркнули в CENTCOM.

2 марта официальный представитель министерства обороны Кувейта Сауд Аль-Атван сообщил о крушении нескольких самолетов США в стране. Всем пилотам удалось катапультироваться.