01:46, 13 марта 2026Мир

В США раскрыли подробности о разбившемся на Ближнем Востоке военном самолете

CBS News: Второй самолет-заправщик ВС США KC-135 был поврежден, но приземлился
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Staff Sgt. Gerald Willis / Globallookpress.com

Второй американский самолет-заправщик KC-135 был поврежден, но приземлился в Израиле. Подробности происшествия раскрыла журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс.

Ранее стало известно, что США потеряли самолет-заправщик KC-135 во время операции против Ирана «Эпическая ярость», об этом сообщило американское Центральное командование (CENTCOM). В инциденте участвовали два самолета. Один из них потерпел крушение на западе Ирака, а второй благополучно приземлился, отметили в командовании.

Судьба экипажа разбившегося борта неизвестна, по информации журналистки, он составляет шесть человек. По данным службы отслеживания рейсов FlightRadar24, второй заправщик KC-135 объявил аварийную ситуацию перед посадкой в Тель-Авиве.

2 марта официальный представитель министерства обороны Кувейта Сауд Аль-Атван сообщил о крушении нескольких самолетов США в стране. Всем пилотам удалось катапультироваться.

