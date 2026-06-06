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00:24, 6 июня 2026Мир

Медведев резко высказался о «наложившем в штаны» Пашиняне

Медведев: Наложивший в штаны Пашинян пытается снять всех конкурентов на выборах в Армении
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ekaterina Shtukina / Sputnik / Reuters

«Наложивший в штаны» премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается избавиться от конкурентов на выборах, чтобы обеспечить себе победу. Резкое высказывание в его адрес допустил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х.

«Пашинян наложил в штаны и теперь пытается снять всех своих соперников на выборах. Такие выборы, очевидно, нельзя считать легитимными», — написал он на английском языке.

По его словам, подобных вещей не прощают «даже Вашингтон и Брюссель».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил власти Армении в искусственном выборе. «Нынешнее руководство, я бы сказал, искусственно пытается поставить страну на перепутье, собирается организовать для страны выбор — идти в сторону Европы, или в сторону ЕАЭС», — сказал он.

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