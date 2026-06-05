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13:06, 5 июня 2026Бывший СССР

В Кремле упрекнули власти Армении в искусственном выборе

Песков: Власти Армении искусственно ставят страну перед выбором между ЕС и ЕАЭС
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Власти Армении искусственно ставят страну перед выбором между Европейским союзом (ЕС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). В этом армянское руководство упрекнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Нынешнее руководство, я бы сказал, искусственно пытается поставить страну на перепутье, собирается организовать для страны выбор — идти в сторону Европы, или в сторону ЕАЭС», — сказал он.

По его словам, России также хорошо известна позиция Армении по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он подчеркнул, что Армения уже не участвует фактически де-факто в работе организации достаточно длительное время.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов на Общественном телевидении заявил, что страна примет решение о выходе из ОДКБ, когда понадобится.

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