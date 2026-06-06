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00:15, 6 июня 2026Мир

В России предупредили Армению о потерях при вступлении в ЕС

Галузин: Потери Армении составят десятки процентов ВВП в случае вступления в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Армения понесет потери в случае вступления в Европейский союз (ЕС). На это указал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в разговоре с «Известиями».

Он отметил, что Ереван имеет доступ к огромному рынку товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, но лишится его, если присоединится к ЕС.

«И, соответственно, страна потеряет и свои ключевые экспортные рынки, и рынки для трудовой миграции. То есть потери будут исчисляться десятками процентов ВВП Армении», — предупредил Галузин.

При этом замминистра подчеркивал, что выбор союзов остается суверенным правом Армении. По его словам, внешние игроки пытаются подтолкнуть республику к разрыву связей с России ради европейского будущего, которое, однако, остается эфемерным.

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