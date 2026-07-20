Британские военные в Эстонии отрабатывали удары по Петербургу беспилотниками

The Sun: Британцы провели учения по ударам дронов по Петербургу с территории Эстонии

Британские военные, дислоцированные в Эстонии, провели учения по нанесению ударов беспилотниками по Санкт-Петербургу. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на военнослужащего с базы в эстонском городе Тапа.

«В ходе учения мы проверяли, может ли беспилотник отсюда достигнуть Санкт-Петербурга», — рассказал изданию военный. Отмечается, что дальность полета используемого британскими солдатами беспилотника Nyan составляет более 240 километров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подписали сделку по беспилотникам. Отмечалось, что церемония прошла на полях саммита НАТО в Турции.

Эстонский министр обороны Ханно Певкур заявил, что сделка позволит Эстонии закупать вооружение из складских запасов Украины. В частности, Минобороны Эстонии планирует приобрести беспилотники и средства дальнего поражения.

Певкур отметил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров «так скоро, как это возможно», посетит Эстонию для начала реализации программы военного сотрудничества.