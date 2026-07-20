Фальшивая стюардесса станцевала перед пассажирами в самолете и попала на видео

DS: Переодетая в стюардессу пассажирка станцевала на борту самолета Ryanair

Фальшивая стюардесса станцевала на борту самолета авиакомпании Ryanair и попала на видео. Об этом сообщило издание Daily Star (DS).

По данным источника, инцидент произошел в июне во время рейса из Лондона, Великобритания, на Ибицу, Испания. Очевидец снял, как переодетая в стюардессу пассажирка, слушая музыку, пританцовывает в проходе между рядами, пока ее попутчики столпились позади нее.

Вскоре к стюардессе присоединился мужчина в розовом костюме «могучего рейнджера». По словам снимавшего видеоролик пассажира, бортпроводники несколько раз пытались помешать танцевальному дуэту, включая команду «пристегнуть ремни», однако мужчина и женщина игнорировали сигналы.

Позже выяснилось, что туристка летела на Ибицу накануне свадьбы и устроила девичник на борту лайнера. Ролик с ней завирусился в сети и собрал более 3,2 миллиона просмотров. Однако сотрудники авиалиний раскритиковали действия женщины. Один пользователь в комментариях отметил: «Как бортпроводник я бы никогда такого не допустил». Другая прокомментировала: «Для меня как для бортпроводницы это настоящий кошмар».

Ранее пассажир выдал себя за пилота и попытался провезти 10 килограммов кокаина. Мужчина использовал фиктивный статус, чтобы обойти стандартные процедуры безопасности и сесть на международный рейс.