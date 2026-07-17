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09:01, 17 июля 2026Путешествия

Пассажир выдал себя за пилота и попытался провезти 10 килограммов кокаина

В аэропорту Колумбии арестовали фальшивого пилота за контрабанду наркотиков
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: BigPixel Photo / Shutterstock / Fotodom

Фальшивого пилота арестовали в аэропорту Колумбии — мужчина попытался провезти в Европу 10 килограммов наркотиков. Об этом сообщило издание RTL Today.

Инцидент произошел 13 июля в воздушной гавани Эль-Дорадо в Боготе. Мужчина в форме коммерческого пилота пытался использовать фиктивный статус, чтобы обойти стандартные процедуры безопасности и сесть на международный рейс, направляющийся в Барселону. Однако на его поведение обратила внимания колумбийская полиция.

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В ходе обыска офицеры убедились, что пассажир, выдавший себя за члена экипажа, был контрабандистом. На его теле обнаружили шесть плотно упакованных пакетов с кокаином, спрятанных под формой. Пакеты были закреплены вокруг туловища с помощью пояса и нескольких слоев скотча.

Уточняется, что изъятая партия запрещенных веществ рассчитывалась на 25 тысяч порций. Следователи полагают, что наркотики предназначались для распространения по всей Европе.

Ранее стюардесса прилетела международным рейсом с килограммом героина в багаже. Инцидент в аэропорту Мельбурна, Австралия.

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