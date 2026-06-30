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16:03, 30 июня 2026Путешествия

Стюардесса прилетела международным рейсом с килограммом героина в багаже

PYOK: В багаже стюардессы, прилетевшей в Мельбурн, обнаружили килограмм героина
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Прилетевшая международным рейсом в Австралию стюардесса оказалась под угрозой 25 лет тюрьмы — в ее багаже обнаружили килограмм героина. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

По данным источника, инцидент в аэропорту Мельбурна произошел 25 июня, однако подробности появились недавно. Таможенники остановили гражданку Таиланда, так как в ее чемодане при сканировании были найдены «аномалии». Вскрыв багаж бортпроводницы, сотрудники воздушной гавани обнаружили в потайных карманах 12 свертков с белым порошком, который оказался наркотическим веществом.

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Власти не раскрыли название авиакомпании, в которой работала бортпроводница. «Любой, кто попытается ввезти в Австралию наркотики, независимо от звания или должности, будет преследоваться по закону», — прокомментировал командующий Австралийской пограничной службой Клинт Симс.

На данный момент стюардесса заключена под стражу. Слушанье по ее делу назначено на сентябрь текущего года.

Ранее самолет с 285 пассажирами развернулся в небе из-за мусорившей в салоне китаянки. Пилотам пришлось прервать 11-часовой рейс из Шанхая в Сан-Франциско.

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