Самолет с 285 пассажирами развернулся в небе из-за мусорившей в салоне китаянки

PYOK: Летевший в США из Китая борт United Airlines сел в Японии по вине пассажирки

Летевший в США из Китая самолет с 285 пассажирами на борту развернулся в небе из-за мусорившей в салоне пожилой китаянки. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел на борту United Airlines 24 июня. Пилотам пришлось прервать 11-часовой рейс из Шанхая в Сан-Франциско. Лайнер сел в Японии по вине пассажирки, которая не понимала английский язык и вела себя «недисциплинировано».

Со слов попутчика, первые два часа женщина была вежливой с бортпроводниками. Однако перед первым приемом пищи, китаянка начала разбрасывать свои документы и вещи, а также бить себя кулаками. Когда к ней подошла стюардесса, она спала и, проснувшись, рефлекторно ударила сотрудника авиалиний локтем. «Позже, когда ей дали еду, она разбросала весь мусор по полу, устроив беспорядок в своем ряду», — добавил очевидец.

Вскоре после этого пилоты сообщили, что лайнер совершит посадку в Токио. В аэропорту Нарита на борт поднялись полицейские и попросили гражданку Китая покинуть салон. «Мне действительно жаль пожилую женщину, поскольку никто не смог оценить ее версию событий. Она, очевидно, столкнулась с каким-то заболеванием или конфликтом, а отсутствие коммуникации и терпения со стороны бортпроводников привело к фиаско», — заметил свидетель.

Уточняется, что в воздушной гавани у Boeing 777 выявили техническую неисправность, которую требовалось устранить. В итоге самолет вылетел из токийского аэропорта только в 18:14 по местному времени, прибыв в Сан-Франциско примерно на час и 40 минут позже запланированного времени 25 июня.

Ранее бортпроводницы British Airways отказались взять модель с инвалидностью на борт и лишили ее перелета. Они не захотели помогать женщине в туалете.