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17:32, 16 июня 2026Путешествия

Стюардессы отказались помогать модели с инвалидностью в туалете и лишили ее перелета

PYOK: Бортпроводницы British Airways отказались взять модель с инвалидностью на борт
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Darya Komarova / Shutterstock / Fotodom

Модель, работающая в сфере инклюзивной моды, лишилась перелета домой после показа в США из-за стюардесс авиакомпании British Airways — они отказали ей в перелете из-за инвалидности. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Саманта Буллок, отработавшая в Нью-Йорке в показе мод и участвовавшая в конференции ООН по правам людей с инвалидностью, столкнулась с дискриминацией в аэропорту имени Кеннеди. Она планировала вернуться в Лондон по билетам, которые приобрела два месяца назад, но стюардессы отказались взять ее на борт самолета из-за того, что женщина передвигается на инвалидном кресле и летит одна.

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Бортпроводницы заявили, что не смогут помогать Буллок добираться до туалета во время полета. «Мне отказали не из-за проблем с билетом, нарушения правил безопасности или отсутствия документов. Мне отказали из-за того, что я инвалид и путешествую самостоятельно», — подчеркнула в своем посте в соцсетях модель.

Она заявила, что подаст в суд, так как до этого инцидента ни разу не сталкивалась с отказом в посадке на рейс и регулярно путешествует одна. «Если от людей с инвалидностью ожидается, что они будут путешествовать в сопровождении, это означает, что нам необходимо платить за два рейса вместо одного. Фактически с нас берут больше денег за ту же свободу и возможности, которые пассажиры без инвалидности считают само собой разумеющимися», — отметила женщина.

Уточняется, что в 2025 году транспортная компания заявила, что каждый самолет British Airways в ее флоте оборудован бортовым креслом-коляской, для того чтобы обеспечить помощь пассажирам с инвалидностью в перемещении между своим местом и туалетом.

Ранее авиакомпания KLM отказала паралимпийской спортсменке в инвалидном кресле для похода в туалет во время 11-часового рейса. 37-летняя Ханна Бабалола, выступающая за Нигерию и проживающая в Чикаго, возвращалась домой с соревнований по гонкам на инвалидных колясках в Южной Африке.

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