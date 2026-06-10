Паралимпийской спортсменке отказали в инвалидном кресле для похода в туалет в самолете

KLM отказала паралимпийской спортсменке в инвалидном кресле для похода в туалет в самолете

Авиакомпания KLM отказала паралимпийской спортсменке в инвалидном кресле для похода в туалет во время 11-часового рейса из Кейптауна, ЮАР, в Амстердам, Нидерланды. Подробностями истории поделилось издание The Guardian.

Уточняется, что инцидент произошел 26 мая, однако перевозчик принес женщине извинения только сейчас. 37-летняя Ханна Бабалола, выступающая за Нигерию и проживающая в Чикаго, возвращалась домой с соревнований по гонкам на инвалидных колясках в Южной Африке. Спортсменку доставили в самолет в инвалидной коляске, и бортпроводники спросили, понадобится ли ей устройство во время полета. Когда Бабалола ответила утвердительно, начались проблемы.

Член экипажа заявил, что авиакомпания не сможет обслужить пассажира, нуждающегося в инвалидной коляске на борту, поскольку она будет представлять опасность в случае турбулентности. Бабалолу поставили перед выбором: ходить в туалет самостоятельно или не лететь. «Мне нужно было добраться домой в Чикаго к семье и на работу, и я не могла выйти из самолета», — призналась спортсменка.

Женщина добавила, что она была вынуждена отказаться от еды и питания на протяжении всего полета, так как воспользоваться туалетом она бы не смогла. «Большую часть полета я пыталась контролировать свои эмоции и даже плакала из-за того, как со мной обошлись», — пожаловалась Бабалола.

После полета пассажирка подала официальную жалобу на KLM. Представители перевозчика выразили сожаление по поводу произошедшего и заверили, что займутся расследованием.

Ранее польская авиакомпания вынудила известного британского журналиста с инвалидностью добираться до туалета в самолете ползком. Ему тоже не позволили взять на борт инвалидную коляску.

