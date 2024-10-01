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18:01, 1 октября 2024Путешествия

Авиакомпания вынудила известного журналиста с инвалидностью ползти до туалета в самолете

DM: авиакомпания LOT вынудила журналиста с инвалидностью ползти до туалета

Фото: Cat Morley / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Польская авиакомпания вынудила известного британского журналиста с инвалидностью добираться до туалета в самолете ползком. Подробностями истории поделилось издание Daily Mail (DM).

63-летний корреспондент «Би-би-си» Фрэнк Гарднер был серьезно ранен в 2004 году. Тогда он вел репортаж из Саудовской Аравии, подвергся нападению боевиков «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) и был частично парализован.

30 сентября Гарднер летел из Варшавы в Лондон рейсом LOT и пожаловался в соцсетях, что авиакомпания не разрешила взять на борт инвалидную коляску и ему пришлось самому ползти до туалета. К посту в соцсети X он приложил фото своих обездвиженных ног на полу лайнера.

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«Справедливости ради надо сказать, что бортпроводники были очень любезны и извинялись, как только могли. Это не их вина, а авиакомпании. Больше не буду летать LOT, пока они не вступят в XXI век», — добавил журналист. Его публикация получила поддержку в соцсети и много сочувственных комментариев.

Представители перевозчика объяснили Daily Mail, что перевозка инвалидных кресел разрешена только на дальнемагистральных рейсах. LOT извинилась перед Гарднером и заверила, что ближайшем будущем на коротких маршрутах тоже появится инфраструктура для людей с ограниченными возможностями.

В июне сотрудники Southwest Airlines напали на больного раком пассажира, который забронировал себе дополнительное место в самолете. Они заявили, что мужчина не похож на инвалида, и вырвали у него телефон.

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      Мария Борисова
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