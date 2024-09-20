Сотрудники авиакомпании напали на больного раком пассажира и вырвали у него телефон

PYOK: сотрудники Southwest Airlines напали на больного раком пассажира в Спокане

Больной раком пассажир американского лоукостера Southwest Airlines решил засудить авиакомпанию, потому что ее сотрудники оскорбили его в аэропорту. Подробностями поделилось издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Дэвид Форд из Эйвона, штат Коннектикут, собирался лететь из города Спокан 12 июня. Он заранее забронировал себе дополнительное кресло, потому что проходил курс лучевой и химиотерапии, чувствовал себя плохо и нуждался в более комфортных условиях.

Однако перед посадкой работники Southwest отказались выдать ему посадочный талон на дополнительное место. Они заявили, что Форд не похож на инвалида, а затем напали на него и вырвали телефон, когда пассажир попытался записать происходящее на видео.

В конце концов супервайзер вмешался в конфликт и обеспечил американцу два места. Однако уже на борту самолета нагрубивший Форду сотрудник перевозчика подошел к нему и потребовал удалить видеозапись. Возмущенный пассажир подал в суд на компанию и потребовал компенсацию.

Стюардесса другой американской авиакомпании, United Airlines, дважды пролила кипяток на пассажира бизнес-класса во время полета. В качестве извинений она предложила ему 75 долларов (около 6,8 тысячи рублей).