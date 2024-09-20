Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:31, 20 сентября 2024Путешествия

Сотрудники авиакомпании напали на больного раком пассажира и вырвали у него телефон

PYOK: сотрудники Southwest Airlines напали на больного раком пассажира в Спокане

Фото: Forsaken Films / Unsplash

Больной раком пассажир американского лоукостера Southwest Airlines решил засудить авиакомпанию, потому что ее сотрудники оскорбили его в аэропорту. Подробностями поделилось издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Дэвид Форд из Эйвона, штат Коннектикут, собирался лететь из города Спокан 12 июня. Он заранее забронировал себе дополнительное кресло, потому что проходил курс лучевой и химиотерапии, чувствовал себя плохо и нуждался в более комфортных условиях.

Материалы по теме:
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ» Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ»Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
19 августа 2024
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Однако перед посадкой работники Southwest отказались выдать ему посадочный талон на дополнительное место. Они заявили, что Форд не похож на инвалида, а затем напали на него и вырвали телефон, когда пассажир попытался записать происходящее на видео.

В конце концов супервайзер вмешался в конфликт и обеспечил американцу два места. Однако уже на борту самолета нагрубивший Форду сотрудник перевозчика подошел к нему и потребовал удалить видеозапись. Возмущенный пассажир подал в суд на компанию и потребовал компенсацию.

Стюардесса другой американской авиакомпании, United Airlines, дважды пролила кипяток на пассажира бизнес-класса во время полета. В качестве извинений она предложила ему 75 долларов (около 6,8 тысячи рублей).

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Четырех российских военных осудят за расправу над ополченцем Техасом

      Гуцул прервала визит в Россию из-за суда в Молдавии

      Чиновница завела 58 любовников среди подчиненных

      Мужчина нашел взрывчатку в российском селе и получил шесть лет колонии

      Врач рассказал про влияние стресса на жизнь в старости

      Названа наиболее уязвимая группа людей из-за взрывов гаджетов

      В России произошла массовая авария на мосту

      В России оценили будущее литиевых батарей после взрывов в Ливане

      Житель Курской области рассказал об ударе ВСУ кассетным боеприпасом по мирному населению

      Торговля России с Европой перестала снижаться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше