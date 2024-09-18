Стюардесса дважды пролила кипяток на пассажира и предложила ему 6 тысяч рублей

Стюардесса United Airlines дважды пролила кипяток на пассажира во время полета

Стюардесса авиакомпании United Airlines дважды пролила кипяток на пассажира бизнес-класса во время полета и предложила ему 75 долларов (около 6,8 тысячи рублей) в качестве компенсации. Подробностями истории путешественник поделился на форуме Reddit, на публикацию обратил внимание портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Пользователь с ником Patient_Extent4762, который позже удалил свой пост, рассказал, что инцидент произошел на рейсе из Сан-Франциско в Гонолулу, США. По словам пассажира, в первый раз стюардесса облила его горячим напитком еще до вылета, когда помогала женщине, сидевшей в ряду спереди. «Я попросил ее дать мне новое одеяло, но она заявила, что их больше нет, и она почистит это», — добавил юзер.

Мужчина отметил, что принял извинения стюардессы и лег спать, но примерно за полчаса до посадки его снова обдало обжигающим кофе.

«Я получил сильные ожоги груди и морщился от боли. Мне даже пришлось выбросить рубашку, потому что ее надо было отрывать от кожи», — пожаловался путешественник.

Пассажир написал, что после этого бортпроводница предложила ему компенсацию в виде денег или бонусных миль, что, по его мнению, было неуважением.

Ранее пассажирка получила ожоги первой и второй степени на рейсе авиакомпании American Airlines и засудила перевозчика. Женщина рассказала, что во время турбулентности ей на колени купал кофейник, причинив травмы.