Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:16, 18 сентября 2024Путешествия

Стюардесса дважды пролила кипяток на пассажира и предложила ему 6 тысяч рублей

Стюардесса United Airlines дважды пролила кипяток на пассажира во время полета

Фото: Fotografo01 / Globallookpress.com

Стюардесса авиакомпании United Airlines дважды пролила кипяток на пассажира бизнес-класса во время полета и предложила ему 75 долларов (около 6,8 тысячи рублей) в качестве компенсации. Подробностями истории путешественник поделился на форуме Reddit, на публикацию обратил внимание портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Пользователь с ником Patient_Extent4762, который позже удалил свой пост, рассказал, что инцидент произошел на рейсе из Сан-Франциско в Гонолулу, США. По словам пассажира, в первый раз стюардесса облила его горячим напитком еще до вылета, когда помогала женщине, сидевшей в ряду спереди. «Я попросил ее дать мне новое одеяло, но она заявила, что их больше нет, и она почистит это», — добавил юзер.

Мужчина отметил, что принял извинения стюардессы и лег спать, но примерно за полчаса до посадки его снова обдало обжигающим кофе.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
«Сначала у меня сильно заболело горло и поднялась температура» Что спасает жизнь российских туристов в путешествиях?
«Сначала у меня сильно заболело горло и поднялась температура»Что спасает жизнь российских туристов в путешествиях?
Реклама
15 ноября 2023

«Я получил сильные ожоги груди и морщился от боли. Мне даже пришлось выбросить рубашку, потому что ее надо было отрывать от кожи», — пожаловался путешественник.

Пассажир написал, что после этого бортпроводница предложила ему компенсацию в виде денег или бонусных миль, что, по его мнению, было неуважением.

Ранее пассажирка получила ожоги первой и второй степени на рейсе авиакомпании American Airlines и засудила перевозчика. Женщина рассказала, что во время турбулентности ей на колени купал кофейник, причинив травмы.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      У офиса Wildberries возле Кремля произошла стрельба. Есть погибшие и раненые, среди них — бойцы ММА

      Минобороны показало кадры ракетной атаки «Аллигатора» на бронетехнику ВСУ под Курском

      Никита Пресняков опроверг информацию о разводе

      Турист помочился на пляже курорта Таиланда и привлек внимание мэра

      Подельник экс-замглавы Минобороны России отказался признавать вину в даче взятки

      Россия распространила в ОБСЕ данные об уничтожении Киевом мирных жителей

      Google избежала огромного штрафа

      Стало известно о попытке подельника экс-замглавы Минобороны России обмануть следователей

      Познер раскрыл формат возвращения на Первый канал

      Глава МИД Венгрии решил посетить Киргизию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше