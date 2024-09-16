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17:01, 16 сентября 2024Путешествия

Пассажирка получила ожоги половых органов на рейсе и засудила авиакомпанию

Фото: Have a nice day Photo / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка получила ожоги первой и второй степени на рейсе авиакомпании American Airlines и засудила перевозчика. Подробностями истории поделилось издание Business Insider (BI).

Уточняется, что в феврале 2024 года Джина Мейсон летела из Балтимора в Детройт, США. Во время турбулентности кофейник упал с тележки, стоявшей в проходе, на колени женщины, и она получила ожоги в области ног, бедер и половых органов.

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По данным источника, Мейсон призналась, что этот инцидент вызвал у нее тревогу и депрессию и она подала в суд на авиакомпанию. Женщина потребовала от American Airlines выплатить ей 75 тысяч долларов (около 6,8 миллиона рублей) в качестве компенсации.

В июле 13-летняя девочка пролила на себя кипяток и получила сильный ожог на рейсе из Стамбула в Москву. Кожа на ногах подростка стала отходить клочьями, ее пришлось госпитализировать.

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      Алина Черненко
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