Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:16, 25 июля 2024Путешествия

У 13-летней россиянки кожа стала отходить клочьями из-за ожога на борту самолета

13-летняя пассажирка самолета получила ожог на рейсе из Стамбула в Москву

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Девочка получила ожог на рейсе из Стамбула в Москву и попала в больницу. Об этом сообщил портал mk.ru.

Инцидент произошел на борту самолета, летевшего в Россию вечером 23 июля. 13-летняя пассажирка заказала чай и поставила бумажный стаканчик на откидной столик. Она неосторожно махнула рукой и облилась кипятком.

Материалы по теме:
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии. Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии.Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
28 января 2023
«Сначала у меня сильно заболело горло и поднялась температура» Что спасает жизнь российских туристов в путешествиях?
«Сначала у меня сильно заболело горло и поднялась температура»Что спасает жизнь российских туристов в путешествиях?
Реклама
15 ноября 2023

В результате кожа на ногах россиянки стала отходить клочьями. Как пишет источник, девочка не ошпарила только стопу. По прибытии в аэропорт Внуково путешественницу госпитализировали.

Ранее другая россиянка поехала в Турцию вместе с внуками и впала в кому после сердечного приступа. Ей сделали операцию, за которую турецкие врачи выставили счет в размере 20 тысяч долларов (около 1,7 миллиона рублей).

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Учился отлично, имел губернаторскую стипендию. Что рассказали родные об обвиняемом в подрыве машины офицера Генштаба?

      Евросоюз запретил участие в предложенной Путиным схеме обмена активами

      Чемпион ОИ рассказал о просьбе американцев допустить российских борцов до Игр-2024

      Нацгвардия Украины раскрыла число своих военных в плену

      Модель Victoria's Secret показала растяжки на теле на фото в нижнем белье

      СК завершил расследование дела о дискредитации ВС России в отношении блогера Шпака

      В российском регионе сработала система ПВО

      Рудковская поддержала Глюкозу после скандального выступления в Красноярске

      У 13-летней россиянки кожа стала отходить клочьями из-за ожога на борту самолета

      СК завершил расследование уголовного дела в отношении королевы марафонов Елены Блиновской

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше