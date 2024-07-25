У 13-летней россиянки кожа стала отходить клочьями из-за ожога на борту самолета

13-летняя пассажирка самолета получила ожог на рейсе из Стамбула в Москву

Девочка получила ожог на рейсе из Стамбула в Москву и попала в больницу. Об этом сообщил портал mk.ru.

Инцидент произошел на борту самолета, летевшего в Россию вечером 23 июля. 13-летняя пассажирка заказала чай и поставила бумажный стаканчик на откидной столик. Она неосторожно махнула рукой и облилась кипятком.

В результате кожа на ногах россиянки стала отходить клочьями. Как пишет источник, девочка не ошпарила только стопу. По прибытии в аэропорт Внуково путешественницу госпитализировали.

Ранее другая россиянка поехала в Турцию вместе с внуками и впала в кому после сердечного приступа. Ей сделали операцию, за которую турецкие врачи выставили счет в размере 20 тысяч долларов (около 1,7 миллиона рублей).