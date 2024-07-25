Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции после сердечного приступа

Shot: россиянка впала в кому на отдыхе в Турции после сердечного приступа

Российская туристка поехала с внуками на отдых в Турцию и впала в кому после сердечного приступа. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, 62-летняя Наталья Герасимова из Тюмени прилетела в Анталью 22 июня. На пятый день отпуска у женщины случился сердечный приступ, и ее госпитализировали. Родственники россиянки рассказали журналистам, что сначала их уверили, что все расходы на лечение покроет страховка.

Близкие Герасимовой нашли больницу в Москве и договорились о ее транспортировке, но женщине стало хуже, и ей потребовалась операция на сердце. За нее турецкие врачи выставили счет в размере 20 тысяч долларов (около 1,7 миллиона рублей). В страховой компании тем временем заявили, что смогут оплатить только пять процентов затрат, так как случай не страховой.

Уточняется, что Герасимова уже больше месяца находится в Анатолийской больнице в Сиде, ее внуки улетели на родину. Врачи лишь поддерживают ее жизнь и говорят, что не могут лечить ее полноценно. Родные туристки оплатили минимальную часть счета, до его полного закрытия пациентку не отдают для транспортировки в Россию.

В мае российскую туристку без признаков жизни обнаружили в отеле турецкой провинции Анталья. Сотрудники гостиницы взломали дверь в ее номер после того, как она долго оттуда не выходила.