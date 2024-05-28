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14:47, 28 мая 2024Путешествия

Российскую туристку без признаков жизни обнаружили в отеле Турции

Sabah: россиянку без признаков жизни обнаружили в отеле в турецкой Анталье

Фото: Walter G. Allgoewer / imagebroker.com / Globallookpress.com

Российскую туристку без признаков жизни обнаружили в отеле турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает местное издание Sabah.

По данным источника, 39-летняя Александра Т. долго не выходила из своего номера, поэтому сотрудники гостиницы решили вскрыть дверь и проверить, все ли с ней в порядке. Заметив, что гостья лежит неподвижно, они вызвали скорую помощь и полицию.

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Приехавшие на место медики констатировали кончину россиянки. Ее тело доставили в морг Института судебной медицины Антальи. Стражи правопорядка начали расследование инцидента.

В начале мая в Европе задержали мужчину, жестоко расправившегося с россиянкой Ириной Двизовой и ее дочерью в Турции. Туристок обнаружили бездыханными, завернутыми в простыни и связанными веревкой, на крутом склоне в Бодруме.

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      Алина Черненко
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