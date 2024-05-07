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21:03, 7 мая 2024Путешествия

Расправившегося с россиянкой и ее дочерью в Турции мужчину задержали в Европе

Расправившегося с россиянкой Двизовой в Турции мужчину задержали в Германии

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Бывшего супруга россиянки Ирины Двизовой, который жестоко расправился с ней и ее дочерью в турецком Бодруме, задержали в Европе. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что полицейским удалось обнаружить 47-летнего Андрея Куслевича во время пограничного контроля в автобусе, который ехал из Чехии в Германию.

Мужчину подозревают в совершении преступления в конце ноября 2023 года. 42-летнюю Двизову и ее 15-летнюю дочь Даяну обнаружили без признаков жизни, завернутыми в простыни и связанными веревкой, на крутом склоне в Бодруме. Куслевич скрылся из страны с совместным сыном от Двизовой через Францию. Информация о местонахождении ребенка не раскрывается.

По данным источника, в 2017 году Куслевич работал телохранителем у олигарха из Монако. Он украл из сейфа работодателя драгоценности и попался в аэропорту Москвы. Однако злоумышленнику удалось сбежать из-под стражи. В России Куслевич находился в розыске по статье «Побег из-под ареста», ему грозило до четырех лет лишения свободы.

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      Алина Черненко
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