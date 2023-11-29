Российскую модель и ее дочь убили в Турции. Их тела нашли завернутыми в простыни и связанными веревкой

В Бодруме нашли убитыми россиянку Двизову и ее дочь, их завернули в простынь

Тела двух россиянок нашли в турецком курортном районе Бодрум, они были завернуты в простыни и связаны веревкой. Жертвами стали 42-летняя модель Ирина Двизова и ее 15-летняя дочь Даяна.

Как предполагает следствие, они могли быть убиты на арендуемой вилле. По предварительным данным, преступник завернул тела в простыни, погрузил в автомобиль и вывез за город. Позже их нашли на склоне у дороги к бухте Тавшанбурну в трех метрах друг от друга. На телах жертв были огнестрельные ранения.

В убийстве подозревают бывшего мужа россиянки

Несколько дней назад россиянка с дочерью пропали без вести. Родственники не смогли связаться с ними и отправились в район Конаджик, где жили пропавшие. Войдя в дом, они увидели кровь на диване, заподозрили, что мать и дочь могли быть убиты, и обратились в районное управление полиции Бодрума.

Полиция отследила отъезжавшую от дома машину по камерам. По данным Telegram-канала Mash, в Бодруме Двизова снимала виллу. Соседка Двизовой Ангелина рассказала каналу РЕН, что слышала выстрелы. Она также заметила, что семья была достаточно обеспеченной, так как могла позволить снять дом в жилом комплексе. В двойном убийстве подозревают ее мужа-финна, его разыскивают.

Сын россиянки высказал свою версию случившегося

Сын Двизовой Давид придерживается другого мнения. Он убежден, что его мать и сестру убил не финн, а отчим, гражданин Литвы и Франции по имени Андрей К. Отчим мог пойти на преступление из-за мести: россиянка не давала ему общаться с ребенком — пятилетним Макаром. Бывший муж Ирины раньше работал телохранителем украинского олигарха, утверждает его пасынок.

Это конченое животное, он меня бил полотенцем, чтобы следов не было, душил. Раньше он служил во французском легионе Давид сын погибшей в Турции россиянки

Давид вспоминает, что у Андрея и Ирины уже был скандал в Бодруме. Женщина пыталась запереться от него в доме, однако мужчина выломал дверь. Сын погибшей утверждает, что Андрей мог приехать на виллу, застрелить Ирину и ее дочь, связать их тела, а затем выбросить в кювет.

Помимо этого известно, что Андрей был осужден на тюремный срок в России за кражу бриллиантов. После выхода из тюрьмы он систематически бил и оскорблял как саму Ирину, так и ее детей. По словам Давида, в последний раз он общался с мамой и сестрой чуть меньше недели назад и «никаких тревожных мыслей у мамы не заметил». Сейчас Андрей К. живет в Литве со своей новой семьей, туда же он перевез общего с Ириной сына Макара.

Это не первое убийство гражданок России в Турции

25 сентября в Турции нашли убитой российскую активистку и автора канала «Феминистки поясняют» Анастасию Емельянову. По подозрению в убийстве задержан ее жених, гражданин Сирии. Россиянка в том числе боролась против домашнего насилия.

Пресса сообщала, что россиянка умерла от кровопотери из-за ранений. В ночь на 20 сентября между Емельяновой и ее женихом вспыхнула ссора — ругань слышали даже соседи пары. Спустя несколько часов мужчина вышел к соседям и попросил у них помощи, рассказывая, что его невеста якобы поранилась. Приехали медики и полиция.

Жених Емельяновой настаивал, что она поранилась совершенно случайно о разбившийся стеклянный журнальный столик. Однако позже в ходе расследования он признался, что сам нанес ей ранение осколком стекла в ногу.

