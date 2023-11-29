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00:49, 29 ноября 2023Мир

Стали известны личности убитых россиянки с дочерью в Турции

Найденные в Бодруме тела принадлежат 42-летней россиянке Двизовой и ее дочери

Фото: pixabay.com

Стали известны личности убитых россиянки с дочерью в турецком Бодруме. Найденные тела принадлежат 42-летней Ирине Двизовой и ее 15-летней дочери Даяне Двизовой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, несколько дней назад россиянка с дочерью пропали без вести. Родственники не смогли связаться с ними и отправились в район Конаджик, где жили пропавшие. Войдя в дом, они увидели кровь на диване, заподозрили, что мать и дочь могли быть убиты, и обратились в районное управление полиции Бодрума.

Полиция отследила отъезжавшую от дома машину по камерам. Убитая россиянка работала в Турции риелтором. По данным Telegram-канала Mash, в Бодруме Двизова снимала виллу. В двойном убийстве подозревают ее мужа-финна, его разыскивают.

Тела россиянки и ее дочери, завернутые в простыни и связанные веревкой, обнаружили на крутом склоне в турецком курортном районе Бодрум. Полиция начала масштабное расследование.

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      Марина Совина
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