В Турции нашли завернутые в простыню тела россиянки с дочерью

Habertűrk: в Бодруме нашли завернутые в простыни тела россиянки и дочери

Тела двух человек, предположительно, русских, нашли в турецком курортном районе Бодрум, они были завернуты в простыни и связаны веревкой. Об этом сообщает телеканал Habertűrk.

По его информации, тела обнаружили в Мугле на крутом склоне. В ходе расследования было заявлено, что они принадлежат матери и дочери русской национальности. Полиция начала масштабное расследование.

После прокурорской проверки два тела были доставлены в государственную больницу Бодрума, а затем в морг Института судебной медицины Муглы для установления точной причины смерти.

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