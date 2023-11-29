В Турции нашли завернутые в простыню тела россиянки с дочерью
Тела двух человек, предположительно, русских, нашли в турецком курортном районе Бодрум, они были завернуты в простыни и связаны веревкой. Об этом сообщает телеканал Habertűrk.
По его информации, тела обнаружили в Мугле на крутом склоне. В ходе расследования было заявлено, что они принадлежат матери и дочери русской национальности. Полиция начала масштабное расследование.
После прокурорской проверки два тела были доставлены в государственную больницу Бодрума, а затем в морг Института судебной медицины Муглы для установления точной причины смерти.
Ранее турист из Индии выпал с балкона 45-го этажа кондоминиума в Паттайе. Инцидент произошел в ночь на 22 ноября в провинции Чонбури этого популярного у россиян тайского курорта. Друзья туриста рассказали стражам правопорядка, что перед тем, как выпасть с балкона, мужчина ссорился по телефону с соотечественником.