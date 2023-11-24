Турист выпал с балкона 45-го этажа на популярном у россиян курорте

The Pattaya News: турист из Индии выпал с балкона 45-го этажа в Паттайе

Турист из Индии выпал с балкона 45-го этажа кондоминиума в Паттайе. Об этом пишет The Pattaya News.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 22 ноября в провинции Чонбури этого популярного у россиян тайского курорта. Местная полиция и группы экстренного реагирования прибыли на место происшествия сразу после вызова.

25-летний индиец без признаков жизни был обнаружен возле бассейна, расположенного на шестом этаже. Он получил серьезные травмы, в том числе переломы конечностей, туловища и черепа. Друзья туриста рассказали стражам правопорядка, что перед тем, как выпасть с балкона, мужчина ссорился по телефону с соотечественником.

По данным The Pattaya News, полиция просматривает записи камер видеонаблюдения, чтобы определить точную причину случившегося. Известно, что с семьей индийца и посольством свяжутся позже.

Ранее турист из Великобритании решил спрыгнуть с балкона отеля в бассейн во время вечеринки ради веселья, но не рассчитал траекторию, ударился о зонтик и упал на землю. Инцидент произошел в комплексе апартаментов в Марбелье, популярном курорте на юге Испании.